Politiche 2022, ecco i candidati in Irpinia: tutti i nomi in campo (Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Alle 20 è scaduto il termine per depositare le liste e le candidature presso le Corti d’Appello. L’Irpinia conferma il collegio che confluirà su Benevento al Senato e al proporzionale si ritroverà con Salerno alla Camera e con Caserta, Benevento e gran parte di Salerno al Senato. Gianfranco Rotondi, torna a correre in Irpinia dopo circa 26 anni. Al Senato c’è Domenico Matera e Carmine De Angelis in terza posizione al proporzionale per i forzisti. Terzo Polo, Stefano Farina in quota Azione all’uninominale. Per i 5stelle Michele Gubitosa alla Camera e Maura Sarno al Senato. Maurizio Petracca e Carlo Iannace per il Partito Democratico CAMERA DEPUTATI UNInomiNALE (COLLEGIO DI AVELLINO): Maurizio Petracca (Centrosinistra) Gianfranco Rotondi (Centrodestra) Michele Gubitosa ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Alle 20 è scaduto il termine per depositare le liste e le candidature presso le Corti d’Appello. L’conferma il collegio che confluirà su Benevento al Senato e al proporzionale si ritroverà con Salerno alla Camera e con Caserta, Benevento e gran parte di Salerno al Senato. Gianfranco Rotondi, torna a correre indopo circa 26 anni. Al Senato c’è Domenico Matera e Carmine De Angelis in terza posizione al proporzionale per i forzisti. Terzo Polo, Stefano Farina in quota Azione all’uninale. Per i 5stelle Michele Gubitosa alla Camera e Maura Sarno al Senato. Maurizio Petracca e Carlo Iannace per il Partito Democratico CAMERA DEPUTATI UNINALE (COLLEGIO DI AVELLINO): Maurizio Petracca (Centrosinistra) Gianfranco Rotondi (Centrodestra) Michele Gubitosa ...

