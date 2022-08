MOVIOLA – Sampdoria-Juventus | gol di Rabiot annullato col Var | Vlahovic era in fuorigioco

(Di lunedì 22 agosto 2022) Episodio dain, dove al minuto 65? i bianconeri vanno in gol grazie alla rete di Adrien, uno dei più discussi quest’anno in virtù del tira e molla per la sua cessione. Il Var, però, annulla la rete e comunica all’arbitro Abisso la posizione didi Dusansul lancio di Miretti: il serbo aveva infatti fornito l’assist al compagno francese. Si resta allora così sullo 0-0. SportFace.

Gazzetta_it : Soppy su Calabria, rigore giusto per il Milan. Samp, che errore annullare il gol. I casi da #moviola - infoitsport : Sampdoria Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato, cronaca - AntonioTisi : #Calcio. Posticipo di @SerieA: Sampdoria-Juventus con #FrancescoRepice e commento tecnico di #BeppeDossena . Dalle… - NoiNotizie : RT @Gazzetta_it: Soppy su Calabria, rigore giusto per il Milan. Samp, che errore annullare il gol. I casi da #moviola - rockett70 : RT @SampNews24: #Sampdoria-#Atalanta, La Gazzetta dello Sport: «Gol #Caputo regolare. Errore grave» -

Juventus News 24

...dadei match di oggi della seconda giornata di Serie A . Roma - Cremonese lunedì ore 18.30 Massimi Meli - Peretti Iv: Ayroldi Var: Fabbri Avar: Mut Nessun episodio degno di nota- ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiJuventus 0 - 0... Moviola Sampdoria Juve: gli episodi dubbi del match Moviola Sampdoria Juve: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per la seconda giornata di Serie A 2022/23 La Juve affronta la Sampdoria, nel match valido per la seconda giornata di ...Scende in campo la Juventus per la seconda gara di campionato. Dopo l'esordio all'Allianz Stadium contro il Sassuolo ora gara in trasferta a Marassi con ...