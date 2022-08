Morte di Darya Dugina, i mostri social e i padri che ci servono (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago – Darya Dugina non aveva ancora 30 anni, li avrebbe compiuti il prossimo 15 dicembre. E’ morta in modo atroce, saltando in aria in un’auto alla periferia di Mosca. Adesso, come quasi sempre accade in questi casi, si sprecheranno parole e ipotesi sugli autori dell’attentato. Non contano neppure le presunte rivendicazioni, se ci sono, se arriveranno, se verranno impacchettate ad arte. Le ipotesi e l’unica certezza Molti filorussi, in particolare sui social, puntano già il dito contro gli ucraini, i servizi segreti inglesi, quelli americani, quelli polacchi. Altrettanti filoucraini, in particolare sulla stampa internazionale, ventilano piste interne, alias nazionalisti russi anti-Putin, servizi russi filo-Putin, organizzazioni varie ed eventuali che per qualche particolarissimo motivo avrebbero compiuto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago –non aveva ancora 30 anni, li avrebbe compiuti il prossimo 15 dicembre. E’ morta in modo atroce, saltando in aria in un’auto alla periferia di Mosca. Adesso, come quasi sempre accade in questi casi, si sprecheranno parole e ipotesi sugli autori dell’attentato. Non contano neppure le presunte rivendicazioni, se ci sono, se arriveranno, se verranno impacchettate ad arte. Le ipotesi e l’unica certezza Molti filorussi, in particolare sui, puntano già il dito contro gli ucraini, i servizi segreti inglesi, quelli americani, quelli polacchi. Altrettanti filoucraini, in particolare sulla stampa internazionale, ventilano piste interne, alias nazionalisti russi anti-Putin, servizi russi filo-Putin, organizzazioni varie ed eventuali che per qualche particolarissimo motivo avrebbero compiuto ...

martaottaviani : Thread un minino ragionato sull'esplosione che ha portato alla morte di Darya #Dugina 1/ #Dugin non ha mai frequent… - RaiNews : Nessuno ha ancora rivendicato l'attentato che ha portato alla morte della figlia di Alexander Dugin #attentato… - ComVentotene : RT @martaottaviani: Thread un minino ragionato sull'esplosione che ha portato alla morte di Darya #Dugina 1/ #Dugin non ha mai frequentato… - IlMarforio : Davanti a un mondo Occidentale che tace vigliaccamente, noi chiediamo verità per la morte di una nostra Sorella. V… - PasqualeVacca12 : RT @pbecchi: Se la pista ucraina per la morte di Darya Dugina dovesse rivelarsi attendibile, allora dovrebbe essere chiaro che stiamo milit… -