Martina Hamdy | l’estate si fa bollente | il selfie più caldo del momento

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 22 agosto 2022) Con le sue foto pubblicate su Instagram riesce a mandare letteralmente fuori di testa tutti i suoi fan. Questa è. Non possiamo non partire sottolineando comeabbia partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip; esperienza, senza ombra di dubbio, positiva con la donna uscita dalla casa più spiata d’Italia dopo ben sessantaquattro giorni. InstagramBisogna ricordare una cosa molto importante e cioè il motivo per cui ha deciso di iscriversi ad uno dei programmi di punta delle reti Mediaset;, infatti, è entrata con l’obiettivo di riuscire a convivere con degli sconosciuti e mettere le basi per diventare una conduttrice. All’interno della casa più spiata d’Italia ha avuto la fortuna di conoscere una persona molto importante; stiamo parlando ...