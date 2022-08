“Lui ha scelto me”. Matrimonio choc, dello sposo neanche l’ombra ma ecco chi si presenta (Di lunedì 22 agosto 2022) choc sull’altare, e non stiamo parlando di un film. Accade sotto gli occhi di tutti gli invitati ma soprattutto sotto quelli della sposa. La notizia viene riferita anche da Il Messaggero e l’intera vicenda è stata documentata anche su Tik Tok. Da non crederci, eppure accade davvero proprio nel giorno più bello a coronamento di un amore, quello del Matrimonio. Matrimonio finito male, anzi malissimo. Una platea di invitati vestiti da cerimonia pronti ad assistere al fatidico ‘si’ della coppia di sposini, ma qualcosa non va per il verso giusto. La vicenda, corregge Il Messaggero, pare essere avvenuta in Sudamerica. Matrimonio finito male: la sposa piange disperata mentre l’amica corre urlando La sposa attende e attende ancora, ma dello sposo nessuna traccia quando a un certo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 agosto 2022)sull’altare, e non stiamo parlando di un film. Accade sotto gli occhi di tutti gli invitati ma soprattutto sotto quelli della sposa. La notizia viene riferita anche da Il Messaggero e l’intera vicenda è stata documentata anche su Tik Tok. Da non crederci, eppure accade davvero proprio nel giorno più bello a coronamento di un amore, quello delfinito male, anzi malissimo. Una platea di invitati vestiti da cerimonia pronti ad assistere al fatidico ‘si’ della coppia di sposini, ma qualcosa non va per il verso giusto. La vicenda, corregge Il Messaggero, pare essere avvenuta in Sudamerica.finito male: la sposa piange disperata mentre l’amica corre urlando La sposa attende e attende ancora, manessuna traccia quando a un certo ...

DandyRossonero : @GaeWeAreAcMilan No Gae non mi sono dato pace per 10 minuti dopo quell' azione ... Poteva metterla come voleva, ha… - ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: Sfuma #Depay, la #Juventus ha scelto lui! IL COLPO A SORPRESA ? - JuventusUn : Sfuma #Depay, la #Juventus ha scelto lui! IL COLPO A SORPRESA ? - ValeryMell1 : RT @giorgio_gori: Sostenere che #Renzi, da segretario, abbia tentato di “affondare” il #Pd, offende non lui, ma la verità e la nostra stori… - mishi_pe : in fin dei conti ero come trilli per lui, e nonostante tutto ciò che ho fatto o avrei potuto fare per lui, ha scelto comunque Wendy -