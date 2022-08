la Lega in Campania punta su Nappi, l’anti-De Luca. Non c’è Tommasetti (Di lunedì 22 agosto 2022) Uno dei ‘cervelli’ della Lega nazionale espressi dalla Campania, GianLuca Cantalamessa, e l’uomo della battaglia quotidiana al governatore De Luca Severino Nappi, di recente zittito staccandogli il microfono durante il suo intervento in Consiglio regionale. Sono questi alcuni dei protagonisti delle liste della Lega in Campania su cui punta il partito di Salvini. La Lega in Campania presenta infatti gli uscenti Pina Castiello e GianLuca Cantalamessa capolista nei due collegi per il Senato, con Castiello che va anche all’uninominale regionale. Il consigliere regionale Nappi e’ invece capolista in Campania 2, mentre a Napoli (Campania 1) capolista e’ la ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 22 agosto 2022) Uno dei ‘cervelli’ dellanazionale espressi dalla, GianCantalamessa, e l’uomo della battaglia quotidiana al governatore DeSeverino, di recente zittito staccandogli il microfono durante il suo intervento in Consiglio regionale. Sono questi alcuni dei protagonisti delle liste dellainsu cuiil partito di Salvini. Lainpresenta infatti gli uscenti Pina Castiello e GianCantalamessa capolista nei due collegi per il Senato, con Castiello che va anche all’uninominale regionale. Il consigliere regionalee’ invece capolista in2, mentre a Napoli (1) capolista e’ la ...

