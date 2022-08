Juventus | Allegri a sorpresa | “Ci sono state due cose positive”

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 22 agosto 2022) Massimilianoparla a DAZN dopo il pareggio di Genova con i blucerchiati. Subito un commento sulla partita e i risultati ottenuti nelle prime due: “Innanzitutto c’è da essere contenti per non aver preso gol in due partite. Abbiamo sbagliato le palle alte, già successo con il Sassuolo. Abbiamo fatto un buon secondo tempo e peccato perché abbiamo lasciato 2 punti“. MassimilianoSerie A Sul primo tempo in ombra di Vlahovic si è espresso così il mister: “Il primo tempo abbiamo avuto poca pazienza e abbiamo fatto bene a non rischiare troppo. Dusan deve stare più sereno e non andare di impatto. Il secondo tempo di Dusan è stato buono.” Sul mercato e su una squadra che sembra ancora incompleta visti gli infortuni: “Al mercato cui pensa la società, noi dobbiamo lavorare per migliorare. I giovani hanno giocato ...