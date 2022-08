House of the Dragon Ep 1: una nascita contesa (Di lunedì 22 agosto 2022) Sentire suonare ancora una volta l’amato tema di Game of Thrones è un evento emozionante e terrificante al tempo stesso. C’è una possibilità, per quanto remota, che questa storia riesca a catturare il potere sentito, a livello quasi religioso, da milioni di fan dal 2011 al 2019 (e molto più a lungo, attraverso la serie di libri di George R. R. Martin). Ma c’è la stessa probabilità che House of the Dragon, la nuova serie prequel di Game of Thrones della HBO, appassisca all’ombra del suo predecessore, stratificando ulteriormente i molti fan che la serie ammiraglia ha perso nelle sue disastrose stagioni finali. La HBO lo sa meglio di chiunque altro: Un altro colpo equivarrebbe a una blasfemia, soffocando ciò che resta del leggendario Universo Cinematico di Game of Thrones. House of the Dragon è l’occasione tanto attesa ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 22 agosto 2022) Sentire suonare ancora una volta l’amato tema di Game of Thrones è un evento emozionante e terrificante al tempo stesso. C’è una possibilità, per quanto remota, che questa storia riesca a catturare il potere sentito, a livello quasi religioso, da milioni di fan dal 2011 al 2019 (e molto più a lungo, attraverso la serie di libri di George R. R. Martin). Ma c’è la stessa probabilità cheof the, la nuova serie prequel di Game of Thrones della HBO, appassisca all’ombra del suo predecessore, stratificando ulteriormente i molti fan che la serie ammiraglia ha perso nelle sue disastrose stagioni finali. La HBO lo sa meglio di chiunque altro: Un altro colpo equivarrebbe a una blasfemia, soffocando ciò che resta del leggendario Universo Cinematico di Game of Thrones.of theè l’occasione tanto attesa ...

