Francia, il messaggio di Saint-Maximin a Deschamps: "Sono determinato a morire in campo per entrare in Nazionale" (Di lunedì 22 agosto 2022) L'attaccante francese, Allan Saint-Maximin, continua a far parlare di se con grandi prestazioni. Grandi prestazioni che però non gli sono ancora valse la prima convocazione nella Nazionale, ricca di talenti e di concorrenza. Dopo la gara contro il Manchester City, dove l'esterno aveva messo a reperto due assist, l'ex Lione aveva scritto un messaggio per il CT Deschamps sui social, scrivendo: "Spero che Deschamps abbia i codici di accesso a Canal+", ovvero l'emittente che trasmette le partite di Premier in Francia. Un post cancellato subito dopo, quando Saint-Maximin ha precisato: "Sono ovviamente consapevole che i nazionali sono di altissimo livello e che c'è già qualità in attacco!

