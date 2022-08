Firenze | inseguono un capriolo in scooter

nuccia20 : RT @enpaonlus: Firenze, due scooteristi inseguono di notte un capriolo spaventatissimo. E’ maltrattamento, un atto di idiozia. Risponderann… - Emilystellaemi2 : RT @enpaonlus: Firenze, due scooteristi inseguono di notte un capriolo spaventatissimo. E’ maltrattamento, un atto di idiozia. Risponderann… - giomo2 : RT @Open_gol: I due hanno ripreso la scena e l’hanno condivisa su Instagram - Donatel09064683 : RT @enpaonlus: Firenze, due scooteristi inseguono di notte un capriolo spaventatissimo. E’ maltrattamento, un atto di idiozia. Risponderann… - sartorova : RT @enpaonlus: Firenze, due scooteristi inseguono di notte un capriolo spaventatissimo. E’ maltrattamento, un atto di idiozia. Risponderann… -

Le accuse di Enpa: 'Un atto gravissimo. Chiediamo una condanna ...DUE SCOOTERISTI DENUNCIATI 22 agosto 2022 22:02un capriolo in scooter - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ...Due giovani in scooter inseguono di sera un capriolo spaventatissimo e riprendono la scena commentando tra un colpo di clacson e un altro: "Oggi a spasso con il capriolo, vediamo quanto lontano va!": ...Due giovani in scooter inseguono di sera un capriolo spaventatissimo e riprendono la scena commentando tra un colpo di clacson e un altro: "Oggi a spasso con il capriolo, vediamo quanto lontano va!": ...