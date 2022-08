Fedez e Chiara Ferragni, il selfie ‘estremo’ a Ibiza. Scoppia la polemica (Di lunedì 22 agosto 2022) Ferragnez. La coppia più social di sempre, i Ferragnez, sono ora sotto l’opprimente torchio mediatico per un reel pubblicato nelle ultimissime ore su Instagram. Il video incriminato mostra Chiaramente la coppia seduta su una roccia picco nel vuoto a Ibiza, e come sfondo il tramonto. La vacanza ad Ibiza e il reel incriminato Una ripresa certamente suggestiva, ma anche altamente pericolosa, come qualche utente ha fatto prontamente notare tra i commenti dopo il post. Milioni di followers, dopo lo stupore iniziale, hanno iniziato poi a ragionare sull’effetto ”mediatico” che una simile ripresa potrebbe innescare tra il pubblico di coloro che seguono incessantemente le avventure dei loro beniamini. Leggi anche: The Ferragnez 2, si farà la seconda stagione della serie tv su Chiara Ferragni e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 agosto 2022) Ferragnez. La coppia più social di sempre, i Ferragnez, sono ora sotto l’opprimente torchio mediatico per un reel pubblicato nelle ultimissime ore su Instagram. Il video incriminato mostramente la coppia seduta su una roccia picco nel vuoto a, e come sfondo il tramonto. La vacanza ade il reel incriminato Una ripresa certamente suggestiva, ma anche altamente pericolosa, come qualche utente ha fatto prontamente notare tra i commenti dopo il post. Milioni di followers, dopo lo stupore iniziale, hanno iniziato poi a ragionare sull’effetto ”mediatico” che una simile ripresa potrebbe innescare tra il pubblico di coloro che seguono incessantemente le avventure dei loro beniamini. Leggi anche: The Ferragnez 2, si farà la seconda stagione della serie tv sue ...

CorriereCitta : Fedez e Chiara Ferragni, il selfie ‘estremo’ a Ibiza. Scoppia la polemica - FQMagazineit : Chiara Ferragni e Fedez in cima ad un dirupo di Ibiza, è polemica: “Un ragazzo è morto per una foto ad effetto” - antoniorosato72 : Chiara Ferragni e Fedez sull'orlo di un precipizio, polemica sui social dopo la morte di un ragazzo. Durante le vac… - CaterinAndemme : Chiara Ferragni e Fedez sull'orlo di un precipizio, polemica sui social dopo la morte di un ragazzo - SuoreDiMenare : Credo di notare una leggera flessione del senso sociale, la versione scostante dell'essere umano che non aspettavo… -