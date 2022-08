Elezioni: Fedeli (Pd), 'postare video stupro è sciacallaggio e barbarie' (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Ma come si possono pubblicare le immagini video di uno stupro? Come può una donna, che aspira ad essere premier, spingersi fino a tale barbarie per raccattare qualche voto? Violare l'integrità e la dignità di una vittima, e farlo per scopi elettorali, è uno sciacallaggio intollerabile. Dico alla destra, dico a Meloni: fermatevi! Fate male al Paese. Fate male alle donne". Così la senatrice del Pd, Valeria Fedeli. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Ma come si possono pubblicare le immaginidi uno? Come può una donna, che aspira ad essere premier, spingersi fino a taleper raccattare qualche voto? Violare l'integrità e la dignità di una vittima, e farlo per scopi elettorali, è unointollerabile. Dico alla destra, dico a Meloni: fermatevi! Fate male al Paese. Fate male alle donne". Così la senatrice del Pd, Valeria

robsili : RT @RaiNews: 'La Chiesa non si schiera, lascia ai fedeli libertà di coscienza ma no all'indifferenza per il bene comune. Con tante nubi all… - RaiNews : 'La Chiesa non si schiera, lascia ai fedeli libertà di coscienza ma no all'indifferenza per il bene comune. Con tan… - fedeli_paolo : RT @Agenpress: Elezioni. Bonelli-Fratoianni, violazione par condicio di Porta e Porta. Vertici Rai spieghino ad autorità garanzia https://t… - fedeli_paolo : RT @lagana_riccardo: Spero per i confronti televisivi tra leader, prima delle elezioni, si possa trovare una sintesi equa che possa dare il… - EdDavids7 : @pdnetwork Vorrei ricordare, a tutti quelli che voteranno PD, che se vince le elezioni, noi ci ritroveremo ancora i… -