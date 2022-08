Covid | “più morti in Italia? Ecco perché non è come sembra”

(Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – In questa estate all’insegna dell’ondata di Omicron 5, a colpire l’attenzione sono inevitabilmente i bollettini dei. Ma, andando al di là dei numeri quotidiani e decontestualizzati, com’è andata l’rispetto agli altri Paesi? “All’interno dei 5 maggiori Paesi dell’Europa occidentale non ci sono grosse differenze”, spiega all’Adnkronos Salute l’epidemiologo Carlo La Vecchia, docente dell’università Statale di Milano. “L’non è un Paese che si distingue per essere andato peggio di altri”. L’esperto guarda i dati di Regno Unito,, Francia, Spagna e Germania: “Il Regno Unito in fase Omicron ha registrato circa 6.500con un picco di circa 1.350 a settimana, quattro settimane fa, al 20 luglio. L’è arrivata un po’ dopo ...

In definitiva, che l'Italia abbiamortiè un problema che va verificato anche con gli ultimi dati sull'eccesso di mortalità e non è detto che sia vero. A parte i primi mesi' della pandemia '...Per lo stesso motivo ritengo sia giusto consentire il rientro in classe degli insegnanti non vaccinati: oggi infatti grazie all'ampia percentuale di vaccinati non ènecessario mantenere quel ... Perché in Italia si continua a morire di Covid più che altrove