Chiara Ferragni e Fedez? "Non approvo": il video che fa infuriare la mamma | Guarda (Di lunedì 22 agosto 2022) Il "tramonto magico" immortalato a Ibiza da Fedez e Chiara Ferragni ha scatenato delle polemiche. A volte il tempismo è tutto, anche nel scattare foto apparentemente innocue da condividere con i propri follower. È infatti ancora fresco lo sconcerto per la morte di un giovane, che nel tentativo di recuperare lo smartphone della fidanzata è caduto dallo sperone Altar Knotto, sull'Altopiano di Asiago, mentre lei era intenta a scattare selfie. Fedez e la Ferragni si sono arrampicati per una foto: la vista è sicuramente mozzafiato, però in molti li hanno rimproverati perché considerati troppo spericolati. Non avevano imbracature ma almeno erano insieme a una guida. Ciò non toglie che per alcuni il gesto è stato inutilmente estremo e pericoloso, mentre per altri c'è un problema di tempismo, con la ...

