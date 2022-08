Casemiro e Ancelotti in lacrime: l’addio del centrocampista è da brividi | VIDEO (Di lunedì 22 agosto 2022) Il Manchester United ha piazzato un grande colpo di calciomercato, si è assicurato le prestazioni di Casemiro. Al calciatore è stato offerto un contratto faraonico, al Real Madrid circa 70 milioni di euro. Il brasiliano è uno dei migliori nel suo reparto, si è sempre dimostrato un calciatore completo in grado di fare la differenza in entrambe le fasi del gioco. Il calciatore ha lasciato il Real Madrid in lacrime. “Un giorno tornerò sicuramente. Quando me ne sono andato dal Sao Paulo avevo ben chiaro che sarei arrivato a giocare nella prima squadra del Real Madrid. A Madrid ho costruito la mia vita, qui ho costruito la mia famiglia. Ho vinto tanti titoli, ma la cosa più importante è stata allenarmi ogni giorno qui al Real. Con Modric e Kroos abbiamo ottenuto grandi risultati, mi sono goduto il calcio e un giorno tornerò sicuramente in questo club per ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 22 agosto 2022) Il Manchester United ha piazzato un grande colpo di calciomercato, si è assicurato le prestazioni di. Al calciatore è stato offerto un contratto faraonico, al Real Madrid circa 70 milioni di euro. Il brasiliano è uno dei migliori nel suo reparto, si è sempre dimostrato un calciatore completo in grado di fare la differenza in entrambe le fasi del gioco. Il calciatore ha lasciato il Real Madrid in. “Un giorno tornerò sicuramente. Quando me ne sono andato dal Sao Paulo avevo ben chiaro che sarei arrivato a giocare nella prima squadra del Real Madrid. A Madrid ho costruito la mia vita, qui ho costruito la mia famiglia. Ho vinto tanti titoli, ma la cosa più importante è stata allenarmi ogni giorno qui al Real. Con Modric e Kroos abbiamo ottenuto grandi risultati, mi sono goduto il calcio e un giorno tornerò sicuramente in questo club per ...

