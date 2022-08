Ascolti tv 21 agosto 2022 | La dama velata vince il Prime Time

(Di lunedì 22 agosto 2022)tv: Lasu Rai 1 la più vista, poi Canale 5 Lasu Rai1la gara degliTv di ieri sera con il 15% e 1,863 milioni di contatti. Domenica scorsa la fiction con Miriam Leone aveva fatto il 16,2% e 1,88 milioni. Seconda piazza per Ma che bella sorpresa che su Canale5 ha registrato il 12,3% di share media con 1,624 milioni di telespettatori. Settimana scorsa su Canale 5, Fiore del desertoaveva raccolto l’11% e 1,295 milioni. Terza piazza per Rai2 con gli Europei di Atletica Leggera che ha raggiunto il 10,1% di share e 1,363 milioni di spettatori. La settimana scorsa NCIS: Los Angeles su Rai2 era stata vista da 846 mila persone, il 6,8% di share.tv altre reti Questa domenica 5,6% di share per Kilimangiaro ...

del 212022 in prima serata su Rai1 la replica della fiction La Dama Velata è stata seguita da una media di 1.863.000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale5 il film Ma che bella sorpresa: 1.624.000 spettatori (share 12,3%). Rai2 Europei di Atletica Leggera: 1.363.000 spettatori. Rai1 La Dama Velata: 1.863.000 spettatori (share 15%). Canale 5 Ma che bella sorpresa: 1.624.000 spettatori (share 12,3%). Rai2 Europei di Atletica Leggera: 1.363.000 spettatori.