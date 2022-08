Antonio Giovinazzi torna a guidare in Formula 1: la chance (meritata) con la Haas e il rinnovo che non arriva per Mick Schumacher (Di lunedì 22 agosto 2022) “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. La intonava per la prima volta nel ’91 Antonello Venditti, ora la potrebbe tranquillamente cantare Antonio Giovinazzi. Perché il suo amore per la F1 c’è sempre stato, anche quando quest’anno ha dovuto salutare i V6 turbo-ibridi per correre con la monoposto elettrica del team Dragon in Formula E. Il suo obiettivo l’aveva dichiarato già nel 2021 — “Voglio tornare nel Circus, quando ce ne sarà opportunità” —, una volta che il suo ex team principal, Frédéric Vasseur, l’aveva cacciato (malamente) dal team Alfa Romeo-Sauber comunicandogli la decisione solo prima del weekend brasiliano di Interlagos, nel quartultimo appuntamento della stagione. Terzo pilota Ferrari dal 2017, portato dall’allora presidente Sergio Marchionne, proprio il team ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi rino”. La intonava per la prima volta nel ’91 Antonello Venditti, ora la potrebbe tranquillamente cantare. Perché il suo amore per la F1 c’è sempre stato, anche quando quest’anno ha dovuto salutare i V6 turbo-ibridi per correre con la monoposto elettrica del team Dragon inE. Il suo obiettivo l’aveva dichiarato già nel 2021 — “Vogliore nel Circus, quando ce ne sarà opportunità” —, una volta che il suo ex team principal, Frédéric Vasseur, l’aveva cacciato (malamente) dal team Alfa Romeo-Sauber comunicandogli la decisione solo prima del weekend brasiliano di Interlagos, nel quartultimo appuntamento della stagione. Terzo pilota Ferrari dal 2017, portato dall’allora presidente Sergio Marchionne, proprio il team ...

infoitsport : F1: Antonio Giovinazzi a Monza e ad Austin sarà alla guida della Haas per le FP1 - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Antonio Giovinazzi torna a guidare in Formula 1: la chance (meritata) con la Haas e il rinnovo che non arriva per Mick… - fattoquotidiano : Antonio Giovinazzi torna a guidare in Formula 1: la chance (meritata) con la Haas e il rinnovo che non arriva per M… - Geralt31065966 : Mick Schumacher to Alpine. Antonio Giovinazzi to Haas? #F1 #BelgianGP - TheExtremista : RT @SmilexTech: Antonio Giovinazzi torna in F1. Parteciperà alle FP1 del GP d'Italia (Monza) e degli Stati Uniti (Austin). Importante sotto… -