Amato “Politica oggi non attrezzata per compito immane” (Di lunedì 22 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La democrazia deve combattere la menzogna? La risposta è sì”. Una risposta netta per Giuliano Amato, presidente della Corte Costituzionale, che dal Meeting di Rimini parla della guerra in Ucraina per ricordare la differenza tra democrazia e regime. “Ho stima – aggiunge – per chi si occupa di Politica e la fa, quale che sia il nome che porta. Ma non posso non constatare che, per le ragioni che hanno portato alla fine dei grandi aggregatori sostituendoli con altri fondati su ideologie e estremismi che dividono piuttosto che unire, per come è ora la Politica non sia attrezzata per il compito immane che abbiamo davanti”.“La democrazia non può vivere sulla menzogna” aggiunge Amato affermando che la “democrazia è regime di libertà”, mentre ora si è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La democrazia deve combattere la menzogna? La risposta è sì”. Una risposta netta per Giuliano, presidente della Corte Costituzionale, che dal Meeting di Rimini parla della guerra in Ucraina per ricordare la differenza tra democrazia e regime. “Ho stima – aggiunge – per chi si occupa die la fa, quale che sia il nome che porta. Ma non posso non constatare che, per le ragioni che hanno portato alla fine dei grandi aggregatori sostituendoli con altri fondati su ideologie e estremismi che dividono piuttosto che unire, per come è ora lanon siaper ilche abbiamo davanti”.“La democrazia non può vivere sulla menzogna” aggiungeaffermando che la “democrazia è regime di libertà”, mentre ora si è ...

