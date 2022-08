Almanacco del 22-08-2022 ore 07 | 30

(Di lunedì 22 agosto 2022)del giorno sabato 20 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Bernardo di Chiaravalle il nome Bernardo deriva dal Germanico Bernard composto da Burn forse aveva forte significa quindi forte come un orso pure orso coraggioso Il proverbio dice l’acqua ad agosto da castagne molto sono nati oggi Luciano De Crescenzo Carla Fracci addirittura anche Arisa Eh vabbè anche riservata Allora andiamo a fare gli auguri oggi invece di buon compleanno anche a Mercedes Antonella Giampaolo Cristina Marta Alessandro Eleonora e salutiamo tantissimi oggi salutiamo i più rapidi che ci hanno scritto in particolare Barbara ebuona giornata E allora Viaggio nel tempo 20 agosto ma del 1960 viene inaugurata a Fiumicino il nuovo aeroporto Leonardo Da Vinci che accoglierà alcuni voli charter Fino all’apertura gennaio successivo ancora 20 agosto 1977 la NASA lancia ...

...1862 Claude Debussy Link Sponsorizzato 1933 Sylva Koscina 1950 Mita Medici - Proverbio Meglio saperne uno bene che trenta male - Accadde oggi 1922 durante un'imboscata viene ucciso il leader...E' uno dei leader più notinazionalismo africano. 2009. Vincita record al Superenalotto : viene realizzata in provincia di Massa Carrara con una schedina da 2 euro che vince circa 148 milioni. ...Sul catalogo Netflix è arrivata la prima stagione di Alma, scopriamo il cast e i personaggi. Si tratta di una serie tv, dramma adolescenziale ...Due Tornado in missione di addestramento decollati dalla base stanziale del 6º Stormo di Ghedi, in provincia di Brescia, precipitano nei pressi di Ascoli Piceno a seguito di una collisione in volo: ri ...