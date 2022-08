Alle elezioni tra intoccabili blindati e vecchi dinosauri resuscitati: da destra a sinistra le liste sono una delusione (Di lunedì 22 agosto 2022) elezioni senza emozioni. Dal Partito democratico che è riuscito a scontentare tutti, Alle destre che hanno fatto a gara per riesumare vecchi dinosauri della politica e tecnici riciclati. Sfogliando le liste elettorali appare evidente che i tradizionali partiti italiani hanno presentato ben poche novità e si sono rivolti al cosiddetto usato sicuro. L’eccezione M5S alla regola generale Un panorama desolante in cui, è bene sottolinearlo, l’unica anomalia è il Movimento 5 Stelle che, forte della regola del doppio mandato, è riuscito a sottrarsi a questo scenario stantio. E lo ha fatto ricorrendo alla democrazia 2.0, veicolata dall’online e accessibile a tutti, attraverso lo strumento delle parlamentarie che, tra le altre cose, ha evitato di assistere al fenomeno dei nomi calati dall’alto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 22 agosto 2022)senza emozioni. Dal Partito democratico che è riuscito a scontentare tutti,destre che hanno fatto a gara per riesumaredella politica e tecnici riciclati. Sfogliando leelettorali appare evidente che i tradizionali partiti italiani hanno presentato ben poche novità e sirivolti al cosiddetto usato sicuro. L’eccezione M5S alla regola generale Un panorama desolante in cui, è bene sottolinearlo, l’unica anomalia è il Movimento 5 Stelle che, forte della regola del doppio mandato, è riuscito a sottrarsi a questo scenario stantio. E lo ha fatto ricorrendo alla democrazia 2.0, veicolata dall’online e accessibile a tutti, attraverso lo strumento delle parlamentarie che, tra le altre cose, ha evitato di assistere al fenomeno dei nomi calati dall’alto ...

AlexBazzaro : Cari amici, vi comunico che non sono stato candidato alle prossime elezioni politiche. Pieno rispetto per le scelte… - ricpuglisi : Caterina Cerroni -ora ggggiovane candidata del PD- fu finanziata per 104mila euro alle elezioni europee 2019 dal gr… - gparagone : Pensate che non ricominceranno? Lo hanno già detto; già acquistate quarta e quinta dose. Il #GreenPass non è sco… - anna_mitica : Draghi è un 'Quisling', un 'collaborazionista' degli americani, e l'unica prospettiva valida per gli italiani alle… - Mantinea123456 : RT @AlexBazzaro: Cari amici, vi comunico che non sono stato candidato alle prossime elezioni politiche. Pieno rispetto per le scelte del mo… -