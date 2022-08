Uomini e Donne, Gemma Galgani spaventa i fan: “Al peggio non c’è mai fine” (Di domenica 21 agosto 2022) Gemma Galgani si è lasciata andare ad alcune riflessioni con i propri fan riguardo i recenti avvenimenti. Ecco cosa ha scritto la dama torinese. Ormai sembrerebbe essersi consolidata una piccola tradizione fra due protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne. Gemma Galgani e Ida Platano, infatti, hanno deciso di trascorrere insieme anche quest’anno la L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 21 agosto 2022)si è lasciata andare ad alcune riflessioni con i propri fan riguardo i recenti avvenimenti. Ecco cosa ha scritto la dama torinese. Ormai sembrerebbe essersi consolidata una piccola tradizione fra due protagoniste del Trono Over die Ida Platano, infatti, hanno deciso di trascorrere insieme anche quest’anno la L'articolo proviene da Inews24.it.

ciropellegrino : Queste donne e questi uomini hanno fornito un pasto a chi non può permetterselo anche a #Ferragosto. È la Mensa de… - trash_italiano : Il prossimo countdown è per il 19 settembre, quando inizierà Uomini e Donne. - matteosalvinimi : L’abbiamo fortemente voluto - come Lega - quando ero ministro. Si dimostra, ogni giorno di più, un potente deterren… - carmenmirandaib : RT @oocgemma: benvenuti! in questo profilo troverete tutti i momenti più iconici della dama di uomini e donne! direi di iniziare con l’appr… - Emmebi19 : @Enzo13Vivo @LaVeritaWeb È limitativo pensare di catalogare le persone per come fanno sesso,col culo si gode moltis… -