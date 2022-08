Tommaso Pellegrino | “Non mi candido | troppi interessi personali”

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 21 agosto 2022) di Arturo Calabrese Il suo era il nome più forte per il collegio maggioritario alla Camera per il Cilento, ma nelle ultime ore è arrivato il suo passo indietro e non scende in campo con la coalizione del Terzo Polo, formata da Italia Viva di Matteo Renzi e Azione di Carlo Calenda., già deputato, presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ed attuale consigliere regionale nonché capogruppo di Italia Viva a Palazzo Santa Lucia, non sarà candidato. È lui stesso ad annunciarlo sulle sue pagine social dopo che per giorni tante voci su un suo impegno in prima persona si sono rincorse nei palazzi romani dove Matteo Renzi e i suoi stanno stilando le liste per il rinnovo di Camera e Senato. «Tale decisione è stata da me assunta di concerto con l’intero gruppo regionale di Italia Viva, con il quale continuerò il lavoro ...