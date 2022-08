Storia diplomatica: Gaio Terenzio Varrone (Di domenica 21 agosto 2022) Sconfitto da Annibale a Canne , secondo una tradizione riportata anche da Tito Livio, Varrone era figlio di un macellaio ed egli stesso era stato un fattore nei primi anni di vita, per poi raggiungere una posizione di rilievo nella vita pubblica romana battendosi per le cause delle classi inferiori contro il parere dei benpensanti. Se queste storie siano vere o esagerate non è dato sapere, ma quello che è certo che Varrone proveniva dalle classi più umili della società e divenne uno dei principali leader del partito popolare. Non può essere stato una persona così spregevole come viene rappresentato da Livio, altrimenti il Senato Romano non gli avrebbe permesso di tornare a Roma dopo la battaglia di Canne, né avrebbe potuto essere impiegato durante il resto della guerra in importanti comandi militari. Varrone viene menzionato per la ... Leggi su ildenaro (Di domenica 21 agosto 2022) Sconfitto da Annibale a Canne , secondo una tradizione riportata anche da Tito Livio,era figlio di un macellaio ed egli stesso era stato un fattore nei primi anni di vita, per poi raggiungere una posizione di rilievo nella vita pubblica romana battendosi per le cause delle classi inferiori contro il parere dei benpensanti. Se queste storie siano vere o esagerate non è dato sapere, ma quello che è certo cheproveniva dalle classi più umili della società e divenne uno dei principali leader del partito popolare. Non può essere stato una persona così spregevole come viene rappresentato da Livio, altrimenti il Senato Romano non gli avrebbe permesso di tornare a Roma dopo la battaglia di Canne, né avrebbe potuto essere impiegato durante il resto della guerra in importanti comandi militari.viene menzionato per la ...

