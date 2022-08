Napoli-Monza 4-0 | pagelle All’autogrill di Bisceglie | sull’A16 | il dvd di Adl in versione Zappatore

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 21 agosto 2022) Ledi4-0 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Lemme lemme, il partente dolente è alla sua seconda da titolare e stavolta sono novanta minuti senza pensieri. Il Napule prende a pallate i rossi berlusconiani e Meret viene impegnato una volta sola, si fa per dire, da quella pelota deviata dalla cabeza amica di Zerbin – 6 Mi è parso più coinvolto, un po’ più partecipe anche in assenza di pericoli e più sicuro nella costruzione dal basso. Magari è solo una speranza, ma preferisco provare ad avere un po’ di fiducia in questo portiere che al momento è il titolare e nel quale nessuno più sembra nutrire nemmeno un briciolo di fiducia – 6 DI LORENZO. Lo show è tutto nella trequarti monzese e l’Euroappuntato dà il suo contributo in società con l’Alta Velocità messicana – 6,5 Bello vederlo proiettato in ...