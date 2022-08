Napoli-Monza 1-0, tiraggiro di Kvara (VIDEO) (Di domenica 21 agosto 2022) Khvicha Kvaratskhelia, il nuovo acquisto del Napoli ha messo per la seconda volta la sua firma in campo. Lo ha fatto al 35esimo della sua prima partita al Maradona contro il Monza con un gol da manuale. Un tiraggiro, come lo definisce il telecronista di Dazn, che ricorda quelli dell’ex capitano Lorenzo Insigne volato a Toronto Il georgiano riceve palla al limite sulla sinistra, converge e con un gran destro a giro fulmina Di Gregorio. nuovo acquitsto del L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 21 agosto 2022) Khvichatskhelia, il nuovo acquisto delha messo per la seconda volta la sua firma in campo. Lo ha fatto al 35esimo della sua prima partita al Maradona contro ilcon un gol da manuale. Un, come lo definisce il telecronista di Dazn, che ricorda quelli dell’ex capitano Lorenzo Insigne volato a Toronto Il georgiano riceve palla al limite sulla sinistra, converge e con un gran destro a giro fulmina Di Gregorio. nuovo acquitsto del L'articolo ilsta.

TuttoMercatoWeb : #Monza, visita di Galliani al murales di #Maradona a #Napoli: ha portato in dono una maglia del Monza col numero di… - tvdellosport : GALLIANI RENDE OMAGGIO A MARADONA?? Adriano Galliani ha fatto visita al murales di #Maradona a #Napoli ?? L’Ammini… - mirkocalemme : In ogni caso, qui il grande @CiroTroise vi spiega perché e come è stato possibile convocare #Raspadori - serieAnews_com : ?? #NapoliMonza, gli azzurri chiedono un calcio di rigore. Per arbitro e VAR è tutto regolare - Adoir8_ : RT @BisInterista: Il Napoli dà subito una risposta forte all'Inter in questa corsa a due per lo scudetto. Risultato già in cassaforte nel p… -