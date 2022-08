Meteo, fenomeni eccezionali all’orizzonte: 2 modelli di comportamento in caso di calamità naturali (Di domenica 21 agosto 2022) Preoccupa lo scenario dei prossimi tempi. Il Meteo non promette nulla di buono e bisogna correre ai ripari al più presto. Già da ora sembra delinearsi la prossima stagione autunnale.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 21 agosto 2022) Preoccupa lo scenario dei prossimi tempi. Ilnon promette nulla di buono e bisogna correre ai ripari al più presto. Già da ora sembra delinearsi la prossima stagione autunnale.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

DPCgov : ?? Per la giornata di domani, mercoledì #17agosto, il bollettino nazionale di allerta meteo-idro non prevede fenomen… - lavocedelne : RT @DPCgov: ll bollettino di criticità e allerta meteo-idro per domenica #21Agosto è VERDE per: ? rischio idraulico ? rischio idrogeologico… - DesireLaRosa5 : RT @DPCgov: ll bollettino di criticità e allerta meteo-idro per domenica #21Agosto è VERDE per: ? rischio idraulico ? rischio idrogeologico… - ThorgodY : RT @DPCgov: ll bollettino di criticità e allerta meteo-idro per domenica #21Agosto è VERDE per: ? rischio idraulico ? rischio idrogeologico… - GraziaVencato : RT @DPCgov: ll bollettino di criticità e allerta meteo-idro per domenica #21Agosto è VERDE per: ? rischio idraulico ? rischio idrogeologico… -