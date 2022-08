Le sorelle Selassiè nascondono un fratello: ecco chi è e perché non appare in tv (Di domenica 21 agosto 2022) La famiglia Selassie è stata spesso oggetto d’attenzione da parte di numerosi giornali di gossip. Di frequente si è chiacchierato sulla vita delle tre sorelle Clarissa, Jessica e Lulù. Molto meno, invece, di loro fratello Christian. Scopriamo dunque di chi si tratta Da quando le sorelle Selassie hanno partecipato al Grande fratello Vip si è parlato molto spesso della loro famiglia. Proprio durante la loro permanenza nella casa, infatti, si venne a sapere della detenzione del padre in un carcere elvetico e in molti ne rimasero scioccati. Le giovani, tuttavia, non hanno mai nascosto la cosa e si sono spese molto di frequente in parole di sostegno per l'amato genitore. Le ragazze inoltre, come già accennato, hanno partecipato alla sesta edizione del GF Vip e grazie a quel reality sono riuscite a diventare molto celebri. ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 21 agosto 2022) La famiglia Selassie è stata spesso oggetto d’attenzione da parte di numerosi giornali di gossip. Di frequente si è chiacchierato sulla vita delle treClarissa, Jessica e Lulù. Molto meno, invece, di loroChristian. Scopriamo dunque di chi si tratta Da quando leSelassie hanno partecipato al GrandeVip si è parlato molto spesso della loro famiglia. Proprio durante la loro permanenza nella casa, infatti, si venne a sapere della detenzione del padre in un carcere elvetico e in molti ne rimasero scioccati. Le giovani, tuttavia, non hanno mai nascosto la cosa e si sono spese molto di frequente in parole di sostegno per l'amato genitore. Le ragazze inoltre, come già accennato, hanno partecipato alla sesta edizione del GF Vip e grazie a quel reality sono riuscite a diventare molto celebri. ...

cindygooo : #jeru articolo che ha centrato il punto c’è ossessione verso le sorelle Selassie ( amori, lavoro, estetica ecc) io… - Simona43276333 : Come mai quella fenomena di ?? mette like(mai fatto prima) allo stesso ragazzo che piacciano le sorelle selassie …… - Antonel1987 : Quando x sponsorizzare un po' la locanda si piazza un foto se non l'unica con le sorelle selassie'.... perché gli… - MariaRo22608536 : RT @p3800493059: #jeru #jessicaselassie #fairylu #kittyclary #jessvip ?? anche per il retwitt ma soprattutto per essere mamma di queste… - p3800493059 : #jeru #jessicaselassie #fairylu #kittyclary #jessvip ?? anche per il retwitt ma soprattutto per essere mamma di… -