Le ombre del passato sulla Costituzione (Di domenica 21 agosto 2022) Il 27 gennaio 1995 il congresso di Fiuggi chiudeva la storia dell’ultimo partito della «prima repubblica» rimasto in vita dopo il crollo del muro di Berlino e l’inchiesta giudiziaria «mani L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 21 agosto 2022) Il 27 gennaio 1995 il congresso di Fiuggi chiudeva la storia dell’ultimo partito della «prima repubblica» rimasto in vita dopo il crollo del muro di Berlino e l’inchiesta giudiziaria «mani L'articolo proviene da il manifesto.

RaiNews : L'esperto di cyber sicurezza Petteri Järvinen ha evocato, sul quotidiano Iltalehti, la possibilità che i russi abbi… - TitvsImperator2 : A posto, ombre russe. Quindi a breve esce il video del soffocone a qualcuno che non è il marito @muntzer_thomas - Destradipopolo : OMBRE RUSSE: LA RELAZIONE DEL COPASIR LANCIA L’ALLARME SULLE INGERENZE DI MOSCA NELLA CAMPAGNA ELETTORALE. NEL MIRI… - Fiordaligi25 : RT @ferraralberto: Guarda sempre la luce e non farti impressionare dalle ombre, queste saranno sempre dietro. Cammina sorridendo: con il so… - gianfrancospa11 : RT @ferraralberto: Guarda sempre la luce e non farti impressionare dalle ombre, queste saranno sempre dietro. Cammina sorridendo: con il so… -