Ginnastica, Nicola Bartolini e la rabbia della protesta: “Fatto fuori dal sistema”. A cosa si riferisce? I precedenti dell’Italia… (Di domenica 21 agosto 2022) Nicola Bartolini si è fermato a 33 millesimi dal bronzo al corpo libero. L’azzurro ha sfiorato il podio agli Europei, ma si è dovuto accontentare della quarta posizione. Il Campione del Mondo ha eseguito un buon esercizio, ma ha pagato una nota di partenza inferiore rispetto agli uomini che lo hanno preceduto (5.9) e un’esecuzione leggermente sporcata nelle battute iniziali rispetto alla sua proverbiale precisione. Il nostro portacolori, ieri trascinatore della squadra verso l’argento nel team event, si è fermato a 14.300. A trionfare è stato l’israeliano Artem Dolgopyat (14.966 per il Campione Olimpico di Tokyo 2020) davanti al precisissimo ungherese Krisztofer Meszaros (14.600, 6.0) e al britannico Jake Jarman (14.433, ha commesso delle imprecisioni ma vanta un D Score straripante di 6.3). Il trionfo di Dolgopyat è ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022)si è fermato a 33 millesimi dal bronzo al corpo libero. L’azzurro ha sfiorato il podio agli Europei, ma si è dovuto accontentarequarta posizione. Il Campione del Mondo ha eseguito un buon esercizio, ma ha pagato una nota di partenza inferiore rispetto agli uomini che lo hanno preceduto (5.9) e un’esecuzione leggermente sporcata nelle battute iniziali rispetto alla sua proverbiale precisione. Il nostro portacolori, ieri trascinatoresquadra verso l’argento nel team event, si è fermato a 14.300. A trionfare è stato l’israeliano Artem Dolgopyat (14.966 per il Campione Olimpico di Tokyo 2020) davanti al precisissimo ungherese Krisztofer Meszaros (14.600, 6.0) e al britannico Jake Jarman (14.433, ha commesso delle imprecisioni ma vanta un D Score straripante di 6.3). Il trionfo di Dolgopyat è ...

