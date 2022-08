Europei di Monaco | Yeman Crippa regala l’oro all’Italia nei 10 mila metri

(Di domenica 21 agosto 2022) 10corsi in 27’46?13. Cosìè arrivato primo aglididavanti al norvegese Mezngi e al francese Schrub. Quinto Pietro Riva, l’altro italiano che si era qualificato per la gara., classe 1996, aveva già vinto ala gara dei 5. Nel 2021 aveva partecipato anche ai giochi olimpici di Tokyo ma nella gara dei 10era arrivato solo 11°.torna ad indossare la medaglia d’oro in una competizione internazionale dopo il 2017, quando era arrivato primo nei 5durante gliUnder 23. August 21, 2022 su Open Leggi ...

DI BAVIERA (GERMANIA) - Yeman Crippa ha vinto la medaglia d'oro nei 10.000 metri dei campionatidi atletica leggera, in scena adi Baviera. L'atleta azzurro, 25enne delle Fiamme Oro, ha chiuso la finale in 27:46.13, davanti al norvegese Zerei Kbrom Mezngi, argento, e al francese ...