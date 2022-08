Cassano: «Dybala? Se sei forte, la Juve non ti manda via. È finito alla Roma a 5 milioni l’anno» (Di domenica 21 agosto 2022) Può succedere di essere d’accordo con Antonio Cassano che su Dybala, a Bobo TV, esprime opinioni condivisibili. “A 29 anni se sei forte la Juventus non ti manda via. Le quattro-cinque squadre più forti non l’hanno preso in considerazione nemmeno come riserva”. “L’Inter lo ha parcheggiato, poi ha preso Lukaku e gli ha detto ‘vai a casa’. Con tutto il rispetto, è andato alla Roma per cinque milioni all’anno quando ne voleva dieci. Lo dico dai tempi del Palermo: non è un fenomeno. Perché nessuno squadra top l’ha voluto, nemmeno Arsenal o Manchester United? L’Inter non è mai stata interessata, ha fatto una sceneggiata per poi prendere Lukaku”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 21 agosto 2022) Può succedere di essere d’accordo con Antonioche su, a Bobo TV, esprime opinioni condivisibili. “A 29 anni se seilantus non tivia. Le quattro-cinque squadre più forti non l’hanno preso in considerazione nemmeno come riserva”. “L’Inter lo ha parcheggiato, poi ha preso Lukaku e gli ha detto ‘vai a casa’. Con tutto il rispetto, è andatoper cinquealquando ne voleva dieci. Lo dico dai tempi del Palermo: non è un fenomeno. Perché nessuno squadra top l’ha voluto, nemmeno Arsenal o Manchester United? L’Inter non è mai stata interessata, ha fatto una sceneggiata per poi prendere Lukaku”. L'articolo ilNapolista.

