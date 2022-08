fanpage : Il bimbo di 4 anni stava giocando a palla, quando è stato morso da una vipera nascosta nell'erba. Immediati i socco… - vigilidelfuoco : Drammatico intervento dei #vigilidelfuoco nello specchio di mare antistante Castelvolturno (CE). Recuperati i corpi… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Il bimbo di 4 anni stava giocando a palla, quando è stato morso da una vipera nascosta nell'erba. Immediati i soccorsi, il pic… - AdriJuve64 : Bimbo di due anni investito da un'auto: dramma a Lignano Sabbiadoro, il piccolo è grave in ospedale - Agenzia_Italia : Un bambino di due anni è stato investito da un'auto a Lignano Sabbiadoro -

Dramma a Lignano Sabbiadoro ( Udine ), dove un bambino di poco più di 2 anni è grave in ospedale dopo essere stato investito questa mattina da un'auto, in via dei Platani. Il, di famiglia vietnamita, ha riportato un grave trauma cranico ed è stato trasferito, in codice rosso, all'ospedale di Udine, a bordo dell'elicottero sanitario. Sono in corso indagini della ...Jennifer Lopez, 53 anni, si è già sposata con Affleck e insieme a lui ha fatto cinque figli : igemelli nati dal matrimonio di lei con Marc Anthony, oggi 14enni, e i tre figli avuti da Ben con ...Dramma a Lignano Sabbiadoro (Udine), dove un bambino di poco più di 2 anni è grave in ospedale dopo essere stato investito questa mattina da un'auto, in via dei Platani.L'uomo dovrebbe recarsi nelle prossime ore in Russia per recuperare la salma della figlia e riportare in Italia la moglie A dare l'annuncio della sua scomparsa è stato il papà su facebook: «La mia vit ...