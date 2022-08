Attentato a Mosca, esplode l'auto: morta la figlia dell'ideologo di Putin (Di domenica 21 agosto 2022) Attentato terroristico a Mosca: è morta Daria Dugina, figlia di Aleksandr Dugin, l'ideologo di Vladimir Putin molto noto anche in Italia per la sua partecipazione a convegni e dibattiti in tv prima e dopo l'inizio della guerra in Ucraina. La ragazza è rimasta uccisa a seguito dell'esplosione dell'auto di cui era alla guida, a pochi chilometri dalla capitale russa. La vettura, scrive il quotidiano Kommersant, è finita a bordo strada ed è stata interamente avvolta dalle fiamme prima dell'intervento dei vigili del fuoco. Video diffusi in rete ritraggono l'incendio della Toyota Land Cruiser Prado, così come l'arrivo del padre della vittima sul luogo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022)terroristico a: èDaria Dugina,di Aleksandr Dugin, l'di Vladimirmolto noto anche in Italia per la sua partecipazione a convegni e dibattiti in tv prima e dopo l'inizioa guerra in Ucraina. La ragazza è rimasta uccisa a seguito'esplosionedi cui era alla guida, a pochi chilometri dalla capitale russa. La vettura, scrive il quotidiano Kommersant, è finita a bordo strada ed è stata interamente avvolta dalle fiamme prima'intervento dei vigili del fuoco. Video diffusi in rete ritraggono l'incendioa Toyota Land Cruiser Prado, così come l'arrivo del padrea vittima sul luogo ...

