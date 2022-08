Alessia Mancini, lo smalto scelto dalla figlia adolescente | Risultato pazzesco (Di domenica 21 agosto 2022) Durante una seduta di bellezza, la figlia di Alessia Mancini si è rivelata un’ottima consigliera su un particolare trattamento, a quanto pare ispirata dall’abito che ha indossato la moglie di Flavio Montrucchio. Spesso le figlie possono rivelarsi ottime consigliere quando si tratta di cambiare look o scegliere un capo rispetto ad un altro. E così … L'articolo Alessia Mancini, lo smalto scelto dalla figlia adolescente Risultato pazzesco proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 21 agosto 2022) Durante una seduta di bellezza, ladisi è rivelata un’ottima consigliera su un particolare trattamento, a quanto pare ispirata dall’abito che ha indossato la moglie di Flavio Montrucchio. Spesso le figlie possono rivelarsi ottime consigliere quando si tratta di cambiare look o scegliere un capo rispetto ad un altro. E così … L'articolo, loproviene da Velvet Gossip.

AngelsMiriana : @n0tUrBiz NO . Peró spero ci sia come dicono Alessia Mancini . Anche lei una Donna tosta e forte come Miri - lvstit : RACHIDA E ALESSIA MANCINI DEVONO ESSERE DUE CONCORRENTI DEL GFVIP7 E PUNTO - lvstit : io vorrei troppo che rachida e alessia mancini fossero concorrenti del gfvip7. vi immaginate tutte le liti che si s… - _fr4ncesc0 : bene meno un ratto, quindi più probabilità di avere alessia mancini o rachida - mi_alessia : RT @rtl1025: Oggi è la giornata mondiale dei #mancini ???? -