Ultime Notizie – Scuola, a settembre tutti in classe: anche i prof no vax (Di sabato 20 agosto 2022) A settembre si torna a Scuola e tutti in classe, anche gli insegnanti non vaccinati contro il Covid, e per questo sospesi. “Il rientro a Scuola per i docenti non vaccinati era già previsto. Non sono preoccupato – dice all’Adnkronos Antonello Giannelli, presidente dell’associazione nazionale presidi – C’è poi il fatto che il numero di docenti non immunizzati è molto basso, sono poche migliaia. Darei più risalto ancora ai milioni di studenti, soprattutto tra i 5 e i 15 anni, non ancora vaccinati. Spero che le famiglie li portino a farsi il vaccino. Mi auguro, a proposito, venga fatta una grande campagna culturale di promozione e sensibilizzazione. In ogni caso, sul Covid dobbiamo essere pronti a un’eventuale nuova ondata e se ci dovesse essere un nuovo forte rischio di contagio ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 20 agosto 2022) Asi torna aingli insegnanti non vaccinati contro il Covid, e per questo sospesi. “Il rientro aper i docenti non vaccinati era già previsto. Non sono preoccupato – dice all’Adnkronos Antonello Giannelli, presidente dell’associazione nazionale presidi – C’è poi il fatto che il numero di docenti non immunizzati è molto basso, sono poche migliaia. Darei più risalto ancora ai milioni di studenti, soprattutto tra i 5 e i 15 anni, non ancora vaccinati. Spero che le famiglie li portino a farsi il vaccino. Mi auguro, a proposito, venga fatta una grande campagna culturale di promozione e sensibilizzazione. In ogni caso, sul Covid dobbiamo essere pronti a un’eventuale nuova ondata e se ci dovesse essere un nuovo forte rischio di contagio ...

Corriere : Pd, La Regina rinuncia a candidarsi dopo le dichiarazioni sullo stato di Israele - sole24ore : ?? In un messaggio su #Twitter #VolodymyrZelensky, ha ringraziato il presidente #Usa, #JoeBiden, per il nuovo pacche… - ottovanz : RT @Corriere: Pd, La Regina rinuncia a candidarsi dopo le dichiarazioni sullo stato di Israele - meteoredit : Dopo i forti #temporali degli ultimi giorni ??, situazione decisamente più tranquilla sull'Italia in questo fine se… - zazoomblog : Ultime Notizie Roma del 20-08-2022 ore 15:10 - #Ultime #Notizie #20-08-2022 #15:10 -