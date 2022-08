Ultime Notizie Roma del 20-08-2022 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 agosto 2022)dailynews radiogiornale ha trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale Ines scontro a distanza Letta meloni Patrioti difendono sempre l’Italia la sinistra vai in giro accreditare la nazione per difendere il proprio tornaconto dice la leader di Fratelli d’Italia letta dal blocco navale al pieno di negozi anime Lorita proposte folli Moschin rompe Nella campagna elettorale Dopo le parole pronunciate da me dov’è che invita gli europei a punire i governi per la loro stupidità Salvini replica non vado in Russia da anni e non ho contatti Di Maio attacca sei complice perché non prendi le distanze la lega rende note le liste uninominali della camera Giorgetti Molteni Crippa era eletto tra i Big confermati il MoVimento 5 Stelle è venuto l’esito delle parlamentarie pubblica la lista dei candidati nei collegi plurinominali della Camera del Senato ...