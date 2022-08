The Lord of the Rings: The Rings of Power disponibile su Amazon Music (Di sabato 20 agosto 2022) Amazon Studios ha pubblicato The Lord of the Rings: The Rings of Power (Season One: Original Series Soundtrack). È disponibile in tutto il mondo su tutti i servizi streaming la colonna sonora di tutti gli episodi dell’attesissima serie Original composta dal Premio Emmy Bear McCreary, che include anche il tema Musicale principale. The Lord of the Rings: The Rings of Power, composto dal Premio Oscar Howard Shore I clienti Amazon Music avranno accesso anche a due tracce esclusive della colonna sonora: “Find the Light” e “The Promised King.”. Per ascoltare The Lord of the ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 20 agosto 2022)Studios ha pubblicato Theof the: Theof(Season One: Original Series Soundtrack). Èin tutto il mondo su tutti i servizi streaming la colonna sonora di tutti gli episodi dell’attesissima serie Original composta dal Premio Emmy Bear McCreary, che include anche il temaale principale. Theof the: Theof, composto dal Premio Oscar Howard Shore I clientiavranno accesso anche a due tracce esclusive della colonna sonora: “Find the Light” e “The Promised King.”. Per ascoltare Theof the ...

