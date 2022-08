Stampa e Palazzo: il cado Ruberti e lo scontro Letta-Meloni (Di sabato 20 agosto 2022) AGI - Il video con le minacce di Ruberti, braccio destro del sindaco di Roma Gualtieri, agita il Pd. Il leader dem Letta e la presidente di FdI Meloni si attaccano su programmi e prospettive di governo. Sono questi i temi in primo piano sulle pagine di politica dei quotidiani in edicola oggi. Corriere della sera Letta-Meloni, alta tensione. La leader di FdI: con i tuoi attacchi screditi l'Italia. La replica: hai idee folli. Centrodestra, stretta finale sulle liste. Il M5s litiga per le candidature, bufera su Patuanelli. Ombre russe, Salvini si difende. Il Copasir: alzare il livello d'allerta. La Lega ricandida tutti i vertici. Posti sicuri, scontro in Forza Italia. Quagliariello non correrà: "La mia rinuncia un segnale al centro che rischia di fallire. Ma non lascio la politica". ... Leggi su agi (Di sabato 20 agosto 2022) AGI - Il video con le minacce di, braccio destro del sindaco di Roma Gualtieri, agita il Pd. Il leader deme la presidente di FdIsi attaccano su programmi e prospettive di governo. Sono questi i temi in primo piano sulle pagine di politica dei quotidiani in edicola oggi. Corriere della sera, alta tensione. La leader di FdI: con i tuoi attacchi screditi l'Italia. La replica: hai idee folli. Centrodestra, stretta finale sulle liste. Il M5s litiga per le candidature, bufera su Patuanelli. Ombre russe, Salvini si difende. Il Copasir: alzare il livello d'allerta. La Lega ricandida tutti i vertici. Posti sicuri,in Forza Italia. Quagliariello non correrà: "La mia rinuncia un segnale al centro che rischia di fallire. Ma non lascio la politica". ...

fisco24_info : Stampa e Palazzo: il cado Ruberti e lo scontro Letta-Meloni: AGI - Il video con le minacce di Ruberti, braccio dest… - Agenzia_Italia : Il video della lite tra Ruberti e De Angelis scuote il Pd. Scontro tra Enrico Letta e Giorgia Meloni: 'Se vince Gio… - HuntPuoti : RT @ilsabino1994: Ultimamente quasi tutta la stampa mi sembra apertamente schierata a destra, cose se desse per scontata l’ascesa di Giorgi… - Liberoarbitrio : RT @ilsabino1994: Ultimamente quasi tutta la stampa mi sembra apertamente schierata a destra, cose se desse per scontata l’ascesa di Giorgi… - libellula58 : RT @ilsabino1994: Ultimamente quasi tutta la stampa mi sembra apertamente schierata a destra, cose se desse per scontata l’ascesa di Giorgi… -