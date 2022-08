Sponz Fest | Vinicio Capossela a FQMagazine | “Servono servizi e assistenza sanitaria alle aree interne | ma il capitale va sempre ai grandi centri urbani”

(Di sabato 20 agosto 2022) “Le risorse sono finite, i desideri sono infiniti. Un orto sinergico getta il seme di un mondo sostenibile, esprime un modo di stare al mondo”: il rapporto tra coltura e cultura della terra sarà il tema diCoultura, la decima edizione delival ideato e diretto da, previsto da domenica 21 al 27 agosto. Comeil teatro di tutto è l’Alta Irpinia, con cui il cantautore ha un rapporto ancestrale e a cui si ispira la sua stessa mitologia musicale, nel tentativo di salvare un mondo in via di estinzione. Loattraverserà i comuni di Sant’Andrea di Conza, Andretta e Calitri, paese di origine del padre del cantautore nato in Germania e cresciuto in Emilia, e coinvolgerà musicisti, artisti e personalità del mondo della cultura. “Ci siamo posti il tema del ...

FQMagazineit : Sponz Fest, Vinicio Capossela a FQMagazine: “Servono servizi e assistenza sanitaria alle aree interne, ma il capita… - tuttascena1 : Franco Bassi - SPONZ FEST, 10^ edizione - animarock80 : Torna lo Sponz Fest di Vinicio Capossela: il programma - AiseStampa : sponz fest 2022: a calitri e in alta irpinia la x edizione del festival ideato e diretto da vinicio capossela - SMSNEWSOFFICIAL : @sponzfest 2022: dal 21 al 27 agosto SPONZ COULTURA, la X edizione del fest di @vcapossela in Alta Irpinia -

MEI – Meeting degli Indipendenti

Prenderà il via il prossimo 21 agosto la decima edizione dello, il festival ideato e diretto da Vinicio Capossela che, come accade dal 2013, si svolgerà in Alta Irpinia fino al 27 agosto. Per quest'anno il tema della manifestazione del cantautore di ...Programmato e finanziato dalla Regione Campania attraverso la Scabec " Società Campana Beni Culturali, loè prodotto dall'Associazione Sponziamoci, La Cupa e International Music and Arts (... SPONZ FEST 2022: dal 21 al 27 agosto SPONZ COULTURA, la X ed. del fest di Vinicio Capossela in Alta Irpinia. – MEI – Meeting degli Indipendenti La musica è una specie di tessuto connettivo che viene percorso dalla sostanza umana e quindi si ritrovano comunanze e assonanze”. Così Vinicio Capossela presenta la decima edizione dello Sponz ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...