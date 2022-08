Somalia, kamikaze contro albergo.15 morti a Mogadiscio (Di sabato 20 agosto 2022) E' salito ad almeno 15 morti in bilancio dell'attacco di ieri all'hotel Hayat di Mogadiscio, ancora sotto assedio. Nella serata i combattenti al Shabaab, legati ad al qaeda, hanno preso d'assalto l'... Leggi su tg.la7 (Di sabato 20 agosto 2022) E' salito ad almeno 15in bilancio dell'attacco di ieri all'hotel Hayat di, ancora sotto assedio. Nella serata i combattenti al Shabaab, legati ad al qaeda, hanno preso d'assalto l'...

chiararobilotta : RT @romatoday: L'attacco kamikaze e gli ostaggi nella stanza in un hotel: almeno 8 civili uccisi - theworldnews74 : Somalia: Attacco Al-Shabaab a hotel di Mogadiscio, otto morti e 9 feriti. - karda70 : RT @Today_it: L'attacco kamikaze e gli ostaggi nella stanza in un hotel: almeno 8 civili uccisi - leoberthi : RT @romatoday: L'attacco kamikaze e gli ostaggi nella stanza in un hotel: almeno 8 civili uccisi - AMIStaDeS_2017 : #Somalia - a #Mogadiscio , #AlShabaab ha attaccato un hotel. Almeno otto i morti. Blitz delle forze di sicurezza Di… -