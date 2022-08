Sicurezza ed ordine pubblico: 90 giovani carabinieri in più per le 50 stazioni della Bergamasca (Di sabato 20 agosto 2022) Bergamo. Novanta militari dell’Arma, tra nuovi marescialli e carabinieri, sono stati assegnati a stazioni e comandi della Bergamasca e andranno a coprire diversi posti rimasti vacanti per pensioni e trasferimenti. Le quattro compagnie di Bergamo, Clusone, Treviglio e Zogno sono state così potenziate di personale in quasi tutte le 50 stazioni della Bergamasca. Tra i 90 nuovi militari dell’Arma ci sono anche una quindicina di donne. Si tratta perlopiù di giovani carabinieri: molti sono appena usciti dal 9° corso per marescialli e dal 140° per carabinieri, tutti avranno l’obbligo di restare per 4 anni nel luogo di assegnazione. I 90 nuovi militari bergamaschi fanno parte dei 704 carabinieri che tutta la ... Leggi su bergamonews (Di sabato 20 agosto 2022) Bergamo. Novanta militari dell’Arma, tra nuovi marescialli e, sono stati assegnati ae comandie andranno a coprire diversi posti rimasti vacanti per pensioni e trasferimenti. Le quattro compagnie di Bergamo, Clusone, Treviglio e Zogno sono state così potenziate di personale in quasi tutte le 50. Tra i 90 nuovi militari dell’Arma ci sono anche una quindicina di donne. Si tratta perlopiù di: molti sono appena usciti dal 9° corso per marescialli e dal 140° per, tutti avranno l’obbligo di restare per 4 anni nel luogo di assegnazione. I 90 nuovi militari bergamaschi fanno parte dei 704che tutta la ...

matteosalvinimi : -38. #Credo in CITTÀ SICURE. Arginare l'emergenza baby gang, fermare la violenza, contrastare lo spaccio e stop sb… - berlusconi : La sicurezza dei cittadini è il primo compito di uno Stato liberale. L'organico delle Forze dell'Ordine è troppo ri… - Viminale : Lunedì #15agosto il ministro #Lamorgese presiederà il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica. In d… - Passi58 : RT @GiorgiaMeloni: Succede a Conegliano: gruppo di immigrati semina il panico scontrandosi con Forze dell’Ordine e spaventando passanti. No… - Bergamonews : #Sicurezza ed ordine pubblico: 90 giovani #carabinieri in più per le 50 stazioni della Bergamasca - BergamoNews -