Piastrella e “Il berretto a sonagli”

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 20 agosto 2022) di Rosa Pia Greco Prosegue la rassegna di teatro e musica all’Arena Arbostella, la struttura estiva voluta dal Comune di Salerno e gestita dal Consorzio “La Città Teatrale”. Prosegue con un nuovo appuntamento in programma questa sera alle ore 21 (spettacolo a pagamento). Protagonista la compagnia del Teatro Nuovo che diretta da Ugoproporrà “Il” di Luigi Pirandello, nella riduzione napoletana di Eduardo De Filippo. Di scena ci saranno Ugo, Margherita Rago, Ciro Girardi, Antonello Cianciulli, Patrizia Capacchione, Rosaria Sellitti, Sonia D’Ambrosi e Adriana Fiorillo. Commedia in due atti scritta nell’agosto 1916 in dialetto siciliano per Angelo Musco, col titolo ’A birritta cu’ i ciancianeddi derivata dalle novelle La verità (1912) e Certi obblighi (1912). Fu rappresentata dalla ...