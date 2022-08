Miriam Leone: una visione al mare senza il bikini (Di sabato 20 agosto 2022) Miriam Leone, una visione al mare senza il bikini: l’attrice siciliana è una sirenetta in acqua, lo scatto incanta tutti. Tra qualche settimana arriverà settembre e ricomincerà, per molti, la nuova stagione lavorativa, ma quest’estate 2022 pare ancora molto calda e anche voler dare ancora molto. Che visione al mare! L’attrice è bellissima (foto: Instagram Miriam Leone).Tante sono state le vip che hanno sfoggiato una bellezza senza limiti e, tra queste, non poteva di certo mancare un’icona di sensualità degli ultimi anni come Miriam Leone; nella nuova foto al mare, senza il bikini, è veramente una ... Leggi su formatonews (Di sabato 20 agosto 2022), unaalil: l’attrice siciliana è una sirenetta in acqua, lo scatto incanta tutti. Tra qualche settimana arriverà settembre e ricomincerà, per molti, la nuova stagione lavorativa, ma quest’estate 2022 pare ancora molto calda e anche voler dare ancora molto. Cheal! L’attrice è bellissima (foto: Instagram).Tante sono state le vip che hanno sfoggiato una bellezzalimiti e, tra queste, non poteva di certo mancare un’icona di sensualità degli ultimi anni come; nella nuova foto alil, è veramente una ...

___sassenach : io sono innamorata di miriam leone - Gioia_13 : RT @WeCinema: A interpretare Altea in #Diabolik2, sequel della saga dei Manetti Bros., sarà Monica Bellucci. L'attrice reciterà al fianco d… - UnnamedPlayer15 : @DegliGiulietta @FartFromAmerika Sei come Miriam Leone? - Jeffry60779912 : RT @dea_channel: la divina Miriam Leone in un mare cristallino ??????????????? - picuzzo93 : @wshaper È Miriam Leone, una donna molto bella e attraente -