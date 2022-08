“Mio figlio ha rischiato di morire”. La confessione choc della vip della tv: “Momenti difficilissimi” (Di sabato 20 agosto 2022) Una vera e propria tragedia familiare ha rischiato di coinvolgere la vip della televisione, che ora ha avuto la forza per la prima volta di parlarne apertamente. Nessuno aveva compreso che fosse successa una cosa così grave, ma ora la giovane ha rilasciato un’intensa intervista al settimanale Di Più e ha raccontato tutti i dettagli. Stiamo parlando di Veera Kinnunen di Ballando con le stelle, la quale ha confessato che suo figlio è stato in pericolo e ha temuto fortemente che la sua vita potesse terminare. Una paura incredibile quella avuta da Veera Kinnunen del programma Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Il figlio è stato molto male e ha pensato anche al peggio. La donna è diventata mamma lo scorso mese di dicembre e aveva annunciato così l’avvenuto parto: “Valter Rosario Arvo Mingoia ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 20 agosto 2022) Una vera e propria tragedia familiare hadi coinvolgere la viptelevisione, che ora ha avuto la forza per la prima volta di parlarne apertamente. Nessuno aveva compreso che fosse successa una cosa così grave, ma ora la giovane ha rilasciato un’intensa intervista al settimanale Di Più e ha raccontato tutti i dettagli. Stiamo parlando di Veera Kinnunen di Ballando con le stelle, la quale ha confessato che suoè stato in pericolo e ha temuto fortemente che la sua vita potesse terminare. Una paura incredibile quella avuta da Veera Kinnunen del programma Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Ilè stato molto male e ha pensato anche al peggio. La donna è diventata mamma lo scorso mese di dicembre e aveva annunciato così l’avvenuto parto: “Valter Rosario Arvo Mingoia ...

Agenzia_Ansa : Piero Angela, la commozione del figlio Alberto in Campidoglio: 'L'eredità che ci lascia è importante' 'Mio padre sa… - antoniospadaro : Il #Salvatore arriverà come un #ladro che fa irruzione in modo imprevedibile. Chi si costruisce un mondo religioso… - fattoquotidiano : Il figlio di Liliana Segre: 'Almirante lo convinse, ma mia madre ne soffrì molto e allora papà rinunciò' (di Stefan… - ognivoltaemily : il mio l'ho già detto in privato, ma chiunque si sia permesso di offendere una madre e un figlio voluto e amato fol… - statidigrazia : mando sua cugina a consegnargli sto santo bracciale e lei gli dice “marta ha ritrovato il bracciale di nome del fig… -