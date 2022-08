Loredana Lecciso | la moglie di Al Bano al settimo cielo | “Una grande gioia”

(Di sabato 20 agosto 2022)di Alè al, una notizia sconvolge i fan: ecco cosa è accaduto, i dettagli della vicenda Una delle showgirl che hanno cambiato il mondo dello spettacolo per la loro bellezza e intraprendenza è lei,. Tutti associano il suo nome al cantante AlCarrisi con il quale è sentimentalmente legata. Una donna bella, intelligente e dal fisico statuario ha fatto girare la testa a milioni di telespettatori. Di recente ha fatto un annuncio che ha sconvolto i suoi fan. curiosità (foto web)La donna originaria della Puglia, di Lecce, è una donna bella e intelligente e non ha mai nascosto nel suo piccolo di essere ricorsa spesso alla chirurgia estetica perché ci tiene a ...

infoitcultura : Romina Power-Loredana Lecciso, svelata tutta la verità - GregPignataro : Comunque balla molto meglio di Loredana Lecciso. Volevo dirlo. #SannaMarin - infoitcultura : Loredana Lecciso contro Romina Power: “La verità viene sempre a galla!” - infoitcultura : Loredana Lecciso lascia tutti senza parole: ''Ecco la verità su Romina Power'' - infoitcultura : Loredana Lecciso, la verità sul rapporto difficile con Romina Power -

ha appena compiuto 50 anni e per l'occasione si è lasciata andare a qualche dettaglio sulla sua vita privata: tra lei e Al Bano va tutto a gonfie vele La showgirl di ' Buona domenica ...ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo Tv parlando dei suoi progetti per il futuro e dell'amore per i suoi figli. Maha anche lanciato una frecciatina a Romina Power,...Loredana Lecciso è tornata a scagliare una frecciatina infuocata contro l’ex moglie di Al Bano, Romina Power. Loredana Lecciso. Loredana Lecciso contro Romina Power. Che tra Loredana Lecciso e Romina ...Ora, a distanza di molto tempo, i riflettori tornano a riaccendersi per l’intervista di Loredana Lecciso al settimanale Nuovo Tv Loredana Lecciso e Romina Power: com’è il loro rapporto. Tra i due amor ...