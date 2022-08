L'Inter batte anche lo Spezia a San Siro. Prima vittoria per il Sassuolo

Leggi su agi

(Di sabato 20 agosto 2022) AGI - L'fa due su due elonell'esordio stagionale a San. Finisce 3-0 grazie alle reti di Lautaro, Calhanoglu e Correa. Dominio totale della squadra di Simone Inzaghi che, dopo unamezz'ora di leggera difficoltà, trova i varchi giusti per far male ai liguri e prendersi altri 3 punti in quest'avvio di campionato. I nerazzurri salgono così a quota 6, mentre i bianconeri, reduci dal successo con l'Empoli, rimediano il primo ko. I padroni di casa fanno la gara sin dall'inizio e al 9' spaventano per lavolta gli avversari con due chances in pochi istanti targate Dumfries e Bastoni, respinti entrambi da Dragowski dopo una punizione calciata dalla destra. A ridosso del quarto d'ora ci provaLautaro trovando ...