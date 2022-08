La giornalista licenziata in tronco dal tg | come si è presentata in studio a 58 anni | Guarda

(Di sabato 20 agosto 2022)in. La colpa di Lisa LaFlamme, mezzobusto del tg della tv privata canadese Ctv National News? Essersiin, per condurre il telegiornale, con i capelli grigi e non più tinti. Scelta non solo naturale, a 58, ma del tutto ininfluente. Eppure secondo l'azienda sarebbe stato motivo sufficiente per cacciare di punto in bianco l'anchorwoman, tra le più famose del paese.riporta Tgcom24, il commento del neo-direttore del telegiornale Michael Melling alla prima riunione di redazione, dopo aver visto la LaFlamme in video, è stato tranchant: "Chi ha approvato la decisione di lasciare che i capelli di Lisa diventino grigi?". Quasi surreale. Dopo qualche giorno, altro appunto: secondo Melling, a causa delle luci dei riflettori, i capelli ...

LO SCONTRO Il nuovo direttore è entrato in rotta di collisione con la sulle spese per la copertura di storie internazionali. Ad esempio, non voleva mandare una troupe a Londra per il ... Non si tinge più i capelli, la giornalista star dei tg Lisa LaFlamme licenziata. «Sono scioccata» Per dodici anni è stata il volto di punta della principale emittente televisiva canadese ma è stata licenziata di colpo ... È la storia di Lisa LaFlamme, 58 anni, giornalista dell'emittente privata ... Famosissima e stimata in tutto il Canada, Lisa LaFlamme è stata per 12 anni la conduttrice del principale telegiornale della CTV, il più grande network televisivo canadese privato.