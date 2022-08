Europei, 100 ostacoli: Di Lazzaro in semifinale, fuori Mosetti. Asta: oro Duplantis (Di sabato 20 agosto 2022) Elisa Maria Di Lazzaro conquista l'accesso alle semifinali dei 100 ostacoli agli Europei di atletica in corso a Monaco di Baviera. L'azzurra vince la propria batteria con il tempo di 13"11 e domani si ... Leggi su gazzetta (Di sabato 20 agosto 2022) Elisa Maria Diconquista l'accesso alle semifinali dei 100aglidi atletica in corso a Monaco di Baviera. L'azzurra vince la propria batteria con il tempo di 13"11 e domani si ...

