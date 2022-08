Etiopia, i piloti si addormentano in volo e mancano l'atterraggio: sospesi (Di sabato 20 agosto 2022) La torre di controllo dello scalo di Addis Abeba ha tentato più volte di contattare l'equipaggio, ma non ha ricevuto risposta. I due sono stati svegliati dall'allarme, dopo aver superato la rotta ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 20 agosto 2022) La torre di controllo dello scalo di Addis Abeba ha tentato più volte di contattare l'equipaggio, ma non ha ricevuto risposta. I due sono stati svegliati dall'allarme, dopo aver superato la rotta ...

fattoquotidiano : Etiopia, due piloti si sono addormentati in volo e hanno mancato l’aeroporto di destinazione. Svegliati da un allar… - SkyTG24 : Etiopia, sospesi i due piloti che si sono addormentati in volo - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Etiopia, due piloti si sono addormentati in volo e hanno mancato l’aeroporto di destinazione. Svegliati da un allarme… - VercesiErnesto : RT @Corriere: Etiopia, sospesi i due piloti che si addormentarono in volo. La compagnia: «Ulteriori indagini» - MediasetTgcom24 : Etiopia, sospesi i piloti che si sono addormentati in volo #etiopia -