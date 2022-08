Emergenza climatica in Italia, cresce il numero dei fenomeni atmosferici estremi (Di sabato 20 agosto 2022) In Italia i fenomeni atmosferici estremi sono sempre più frequenti. Quelli che un tempo venivano definiti straordinaria, negli ultimi tempi sono diventati una pericolosa consuetudine.Come rende noto Legambniente, diffondendo i dati della mappa del rischio climatico dell’Osservatorio Cittàclima, da gennaio a luglio del 2022 nel nostro Paese si sono avuti 132 eventi climatici estremi. Dal 2010 al 2022 questi fenomeni sono stati ben 1318, con un impatto notevole su 710 comuni della Penisola.“Il 2022 in fatto di eventi climatici estremi è da codice rosso – spiega Stefano Ciafani, presidente di Legambiente -. Chi si candida a governare il paese per i prossimi 5 anni dovrebbe esplicitare quali soluzioni vuole mettere in campo per fronteggiare la crisi ... Leggi su optimagazine (Di sabato 20 agosto 2022) Insono sempre più frequenti. Quelli che un tempo venivano definiti straordinaria, negli ultimi tempi sono diventati una pericolosa consuetudine.Come rende noto Legambniente, diffondendo i dati della mappa del rischio climatico dell’Osservatorio Cittàclima, da gennaio a luglio del 2022 nel nostro Paese si sono avuti 132 eventi climatici. Dal 2010 al 2022 questisono stati ben 1318, con un impatto notevole su 710 comuni della Penisola.“Il 2022 in fatto di eventi climaticiè da codice rosso – spiega Stefano Ciafani, presidente di Legambiente -. Chi si candida a governare il paese per i prossimi 5 anni dovrebbe esplicitare quali soluzioni vuole mettere in campo per fronteggiare la crisi ...

